قرقاش: سنتعاون لتوزيع الغذاء في كل المناطق

المصدر: دبي - البيان

كشف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مبادرة «إمداد» التي أعلنت عنها دولة الإمارات والسعودية لن تستثني المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من المساعدات، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر«سوف نتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ميدانيا، لتوزيع الغذاء في كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تم تحريرها منهم.»

وكتب معاليه في تغريدات باللغة الانجليزية «أعلنت الإمارات والمملكة العربية السعودية مبادرة جديدة باسم «إمداد» لمساعدة 10-12 مليون يمني الأكثر ضعفا وعرضة للخطر، وسوف تستمر جهودنا الإنسانية.»

وأضاف «سوف يكون التركيز على الأطفال ومنهم 2.1مليون طفل تحت سن خمس سنوات يعانون من سوء تغذية حاد، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى». وقال «سوف نفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذه التحديات الإنسانية.»