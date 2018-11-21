أكثر من 28 ألف مدني قتلوا في سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس، مقتل 28 ألف مدني. ونوهت الشبكة أن نظام الأسد قام بقتل ما لا يقل عن 22444 طفلاً، نتيجة القصف الهمجي على مدار أكثر من سبع سنوات على كافة المدن في أنحاء سوريا. وقالت الشبكة في تقرير لها لوسائل إعلامية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنه تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 301 طفل، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الأسد.

بينما بلغَ عدد الأطفال المعتقلين 3155 طفلاً. وشهدت المدن والمحافظات السورية شتى أنواع الموت على يد آلة القتل التابعة لقوات الأسد وحلفائه، والتي نتج عنها آلاف القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، ودمار كبير في البنى التحتية والممتلكات العامة.