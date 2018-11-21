متفرّقات سورية

فشل

فشل اقتراح صيني روسي، تعارضه القوى الغربية، كان سيحد من صلاحيات جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تحديد المسؤولين عن الهجمات باستخدام مواد سامة محظورة في سوريا، إذ لم يكسب التأييد الكافي خلال تصويت في المنظمة، أمس. وتمّ رفض مسودة الاقتراح المطروح للتصويت في مؤتمر للمنظمة بواقع 82 صوتاً مقابل 30 صوتاً مؤيداً.

رفض

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، رفضه الكامل لأية ترحيلات إلى سوريا. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش: «في ظل أعمال القتال المستمرة والتهديدات الإرهابية، ووضع الإمدادات الكارثي في أجزاء كبيرة، وكذلك إهدار الحقوق بشكل كبير في سوريا، لا يمكن أن يتم التحدث بشكل جدي ومسؤول عن ترحيلات إلى سوريا»، مضيفاً: «لا أحد يمكنه المطالبة بضرورة الدخول في مفاوضات بشأن ترحيلات مع نظام حكم تعسفي».

80 %

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن 80 في المئة من أطفال العراق تعرضوا للعنف. وأضاف أنّ غالبية الأطفال الفقراء لا يتلقون أي شكل من أشكال المساعدة الحكومية، حتى عند تراجع القتال، مشيرة إلى أنّ احتياجات تعليم الأطفال في العراق كبيرة، حيث تحتاج نصف المدارس الحكومية لتأهيل، وتعمل نحو ثلث المدارس في العراق بأكثر من دوام مدرسي واحد.