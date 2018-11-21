تدشين مشروع تأهيل مركز القطابا الصحي في الخوخة

المصدر: الحديدة - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع تأهيل وصيانة مركز القطابا الصحي في مديرية الخوخة بالساحل الغربي لليمن، الذي يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 18 ألف يمني. وحضر التدشين د. الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، وسعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

تأهيل وصيانة

وقال الكعبي، إن تأهيل وصيانة مركز القطابا الصحي يأتي في إطار مشروعات هيئة الهلال الأحمر التنموية والخدمية، وتأهيل المرافق الحيوية خاصة القطاع الصحي، وتعزيز قدراته في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن لخدمة أبناء اليمن الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة..

مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل دعم القطاع الطبي اليمني من خلال تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات، ورفدها بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والأدوية الحديثة، ما يؤكد شمولية العمل الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني الشقيق.

امتداد اعمال

من جانبه، أشاد محافظ الحديدة بالدعم الإماراتي المستمر للقطاعات الحيوية على امتداد الساحل الغربي لليمن خاصة القطاع الصحي، معتبراً أن إعادة تأهيل مركز القطابا الصحي ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة يعد امتداداً للأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية المحررة، وتأتي مواكبة لعمليات التحرير.