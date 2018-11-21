مقتل 37 متطرّفاً بغارتين أميركيتين في الصومال

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلنت الولايات المتحدة في بيان، أمس، أنّ غارتين أميركيتين، أسفرتا عن مقتل 37 مسلحاً من أعضاء حركة الشباب المتطرفة في الصومال هذا الأسبوع. وذكر بيان صادر عن القيادة الأميركية في أفريقيا، أنّ هذه الغارات الجوية الدقيقة نفذت لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال لأنها تواصل تفكيك حركة الشباب. وأضاف البيان، إن الغارات الجوية تقلل من قدرة حركة الشباب، على التخطيط لهجمات مستقبلية وتعطيل شبكات قيادتها، وتحطيم حريتها في المناورة داخل المنطقة، مشيراً إلى أنّه لم يُقتل أي مدني في غارة أول من أمس. ودخلت القوات الأميركية في شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية، في عمليات مكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي أفريقيا.