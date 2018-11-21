دعوات لانسحاب «بوكينغ.كوم» من المستوطنات الإسرائيلية

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

قالت كلّ من «هيومن رايتس ووتش» و«كِرِم ناڤوت» لدى إصدراهما تقرير حول أنشطة شركتي «إير بي.إن.بي» و«بوكينغ.كوم» في المستوطنات، إن قرار «إير بي.إن.بي» لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، بوقف عرض عقارات للإيجار في مستوطنات إسرائيليّة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، خطوة إيجابية ينبغي على شركات سياحية عالمية أخرى الاقتداء به.في الغضون، قال وزير إسرائيلي، إن إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأميركية بشأن قرار «إير بي.إن.بي» إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة. وقال جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية لراديو الجيش الإسرائيلي:

«سنتواصل مع الحكومة الأميركية لأنّ 25 ولاية أميركية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل، فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل»، مؤكداً على أن الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.

وقالت منظمة بلاستاين ليجال، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأميركي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني، إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية. ووصف صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قرار «إير.بي.إن.بي»، بأنه خطوة أولية إيجابية. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير مشروعة.