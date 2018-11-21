ائتلاف المحور يبحث الخروج من عباءة تحالف «البناء»

المصدر: بغداد - البيان

كشف مصدر مطلع داخل ائتلاف المحور الوطني، أمس، عن وجود اجتماع وصفه بالحاسم لمناقشة الخروج من تحالف البناء أو البقاء فيه. وذكر المصدر، أنّ قادة تحالف المحور الوطني، سيعقدون، اجتماعاً حاسماً في بغداد لمناقشة قضية بقاء المحور ضمن تحالف البناء أو الخروج منه، موضحاً أنّ من الأسباب التي دفعت لبحث الخروج من تحالف البناء، هو مركزية القرار بيد أشخاص، وتأثيرات خارجية على جوهر القرارات.

وقال المصدر، إنّ أي قرار لتحالف المحور الوطني سيتخذ، سيكون بإجماع الحاضرين، ولا يمكن لأي جهة فرض رأيها على الكتل والأحزاب المنضوية داخل تحالف المحور الوطني. ويأتي الاجتماع بعد يوم من اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء في تحالف البناء الذي يضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعقد صفقات ضخمة لبيع مناصب وزارية، لسياسيين منضوين في التحالف. وقال الصدر عبر «تويتر»، إن هناك صفقات ضخمة تُحاك بين بعض أعضاء الفتح وبعض أفراد البناء، لشراء الوزارات بأموال ضخمة. من جهته، ردّ زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بطلب إرسال المعلومات المتوفرة من أجل متابعتها مع القضاء. إلى ذلك، انتخب تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يضم كلا من تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية، عمار الحكيم، رئيساً. وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، إنّ تحالف الإصلاح والإعمار صوت بالإجماع على انتخاب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رئيساً للتحالف.