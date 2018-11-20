أمر ملكي بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم في السعودية

المصدر: الرياض - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إن الأمر الملكي الكريم قضى بتعيين أربعة قضاة على درجة ( قاضي/‏ ب)، وبتعيين واحد وثلاثين قاضياً على درجة (ملازم قضائي).

دعم القضاء

وأكد اليوسف أن ذلك يأتي في إطار حرص قيادة المملكة على دعم القضاء ومنسوبيه، بما يضمن إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم. وقال إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي كما سبقه من أوامر ملكية أخرى دعماً وتعزيزاً للمنظومة القضائية بالكوادر؛ والإمكانات المادية والبشرية، ورفع مستوى الكفاءة وجودة العمل، في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمرفق القضاء الإداري بما يعينه على تحقيق رسالته المنشودة والغاية السامية الكريمة بالعدالة الناجزة للجميع.