مفتي البوسنة والهرسك يشيد بخدمات السعودية للحجيج

المصدر: جدة - واس

أشاد رئيس العلماء المفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك، الدكتور حسين كفازوفيتش، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مجهودات متواصلة ورعاية كريمة بضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والتيسير لهم.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في جدة، أمس، الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات في شؤون الحج والعمرة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.