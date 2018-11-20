واشنطن تفرض عقوبات على زعيم ميليشيا ليبية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على صلاح بادي، وهو زعيم ميليشيا ليبية متورط في اضطرابات في طرابلس.

وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هجمات بادي طويلة الأمد على العاصمة طرابلس دمرتها وخرقت أجواء السلام داخلها. وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف منفذي السلوكيات الدموية في ليبيا الذين تسببوا في إحداث الفوضى.

وكانت بريطانيا قالت في بيان أخيراً إنها إلى جانب كل من الولايات المتحدة وفرنسا، أمّنت تمرير قرار يفرض عقوبات على الإرهابي صلاح بادي المدعوم من تركيا، منها تجميد أرصدته ومنعه من السفر.

وتتهم حكومة طرابلس بادي بالمسؤولية عن هجوم في العاصمة في مايو من العام الماضي.