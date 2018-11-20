الملك سلمان يفتتح مشروع «وعد الشمال» بعد غد

المصدر: دبي ـ وكالات

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال. وذكر نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين. وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربعاً للمدينة، إضافة إلى 150 كلم مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشروعاتها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعاً.

ووصل حجم الاستثمارات في المدينة 21 مليار ريال، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، فيما أنفقت الحكومة في المدينة مبلغ 4.5 مليارات ريال إضافية للمشروع لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات، وكذلك الربط الكهربائي وسكة الحديد للمدينة حيث سيكون مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية محوراً أساسياً لإنشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمساحة 440 كيلو متراً مربعاً.

قمة الـ 20

وأضاف الفالح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ 20 في الأرجنتين. وأعلن الفالح أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ 20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.