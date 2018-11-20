المصدر: عدن - وكالات

كشف تقرير أعده مركز ريمة الإعلامي عن 256 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظة ريمة خلال الربع الثالث من عام 2018م.

وبحسب الرصد الذي أجراه المركز فقد تنوعت الانتهاكات بين القتل وتفجير البيوت والاختطاف ومداهمة المنازل والقرى واقتحامها. وأشار التقرير إلى قيام الميليشيا بنقل عبوات ناسفة وألغام إلى بعض مديريات المحافظة.

واستحداث نقاط أمنية ومعسكرات تدريب واقتحام مبانٍ حكومية، وإطلاق صواريخ باليستية والاختطاف من عدة محافظات السجن بلا محاكمة. وقال التقرير، إن الميليشيا الحوثية أصدرت تعميماً لبعض محلات الصرافة برصد أصحاب الحوالات في المديريات بهدف التضييق على المواطنين. وذكر التقرير 7 حالات قتل عمد وإصابات، وحالتي إخفاء قسري، و8 حالات اعتداء وضرب للمواطنين، وتفجير منزل، والتهديد بتفجير منزلين آخرين، واقتحام 5 منازل، وإحالة 5 مختطفين إلى النيابة الجزائية.