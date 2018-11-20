الأمم المتحدة تناقش «خطة الاستجابة»

المصدر: عمان ـ سبأنت

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. محمد السعدي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة الأردنية عمان مضامين برنامج خطة الاستجابة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الاجتماع الذي ضم المدير القطري للبرنامج لوك لوتشما، استعرض خلاله فريق البرنامج خطة البرنامج في الفترة الحالية والقادمة 2016 -2019 وما تم تنفيذه من مشاريع ساعدت على تعزيز صمود اليمنيين خلال فتره الحرب والبرامج والخطط للمشاريع القادمة. وثمّن السعدي الجهود التي يبذلها فريق البرنامج.

. مؤكداً ضرورة التنسيق مع الوزارة في آلية اختيار المناطق، ومعايير تحديد المشاريع والاحتياجات. كما أشاد بدور المانحين.. داعياً إلى مزيد من الالتفاف حول اليمن، وزيادة الدعم المقدم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.