استعادة سعوديّيْن بعد اعتقالهما لقضايا مالية في المغرب

المصدر: الرياض - واس

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تمت أمس استعادة اثنين من المواطنين السعوديين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية، لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ وقدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين في المملكة بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.