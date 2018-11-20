متفرقات فلسطين

المصدر: غزة - وكالات- القدس المحتلة - رويترز

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أصيب 26 فلسطينياً، أمس، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن 26 متظاهراً، بينهم صحافي، أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات بالاختناق والشظايا، خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال القطاع. وجرت المواجهات بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 15 في بحر قطاع غزة.

وفي السياق أفادت المصادر بأن طفلاً أصيب برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج للاجئين.

مقاطعة

أعلنت شركة «إير بي.إن.بي» لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، أمس، أنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والتي يعتبرها العالم غير مشروعة، بسبب قيامها على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وجاء في بيان على موقع الشركة الإلكتروني «خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، ولم تفصح عن موعد سريان القرار الذي تقول إنه يؤثر على نحو 200 قائمة.