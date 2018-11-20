المصدر: أبين - سبأنت - الحديدة - وكالات

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قُتل صيادان يمنيان، إثر انفجار لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن. ونقلت مواقع إخبارية عن مصدر وصفته بالقانوني قوله، إن مدنييْن من عائلة واحدة كانا على متن قارب بحري لصيد الأسماك، قبيل انفجار لغم بحري زرعه الحوثيون على بُعد 3 أميال من السواحل الغربية لمديرية المنيرة شمال الحديدة.

وأكد المصدر، أن عبدالجليل ناصر، ثلاثيني العمر، وشقيقه نصر شبم أقل من 18 عاماً، قتلا بانفجار اللغم البحري الذي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من ساحل بلدة «الهارونية» وميناء ابن عباس للإنزال السمكي بالمنيرة.وزرعت ميليشيا الحوثي الإرهابية آلاف الألغام البحرية في مياه البحر الأحمر، أخطرها تلك القريبة من سواحل الحديدة التي راح ضحيتها العشرات من الصيادين اليمنيين، كما أنها تعد كارثة بحرية تهدد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية.

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وجهت الحكومة اليمنية محافظة أبين، بسرعة ترميم فرع البنك المركزي في المحافظة والمقدر تكلفته بنحو 220 مليون ريال، بتمويل حكومي. ومن المتوقع أن تتم عملية التأهيل خلال ستة أشهر، بعد أن تعرض للدمار بين عامي 2011م و2015 أثناء سيطرة العصابات الإرهابية على عاصمة المحافظة، وكذا الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.