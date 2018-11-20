وزراء وأعضاء «الشورى» السعودي يشيدون بخطاب الملك

المصدر: الرياض، المنامة - واس

قوبل خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمام مجلس الشورى بردود فعل مشيدة ومرحّبة داخلياً وخارجياً.

وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في صفحته على «تويتر»‏ أن «الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من دورة مجلس الشورى أوضح فيه سيدي خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، أن بلادنا سائرة لتحقيق تطلعات المواطن من أجل وطن اقتصاده قوي وأمنه مصان، وشراكاته مع العالم طموحة، وعلاقاته الدولية قائمة على مبادئ راسخة».

ونوّه وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، بالمضامين الضافية التي احتواها الخطاب، مؤكداً أنه خطاب شامل لأبرز الملامح لسياسة الدولة الداخلية والخارجية. وأوضح في تصريح صحفي أن الخطاب الملكي تميّز بشموليته لجميع مناحي الحياة، وحمل مضامين سامية.

وأوضح أن مواقف الدولة ونهجها الثابت والمتّزن في وجه التحديات بالمنطقة ومختلف القضايا الراهنة على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، كان له حضور قوي في الخطاب الذي أكد أن «المملكة ستواصل جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها».

خطة شاملة

ووصف وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، الخطاب بأنه خطة عملٍ شاملة ودقيقة للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة. وأوضح أن الملك أكّد حرصه على تمكين المواطنين السعوديين نساءً ورجالاً من القيام بأدوارهم في مجالات التنمية الشاملة وفق الخطة المرسومة في رؤية المملكة 2030، والأهداف المرجوّة منها، كما أكد أهمية تمكين المرأة واعتبارها شريكاً رئيساً في عملية التنمية.

وأكد الأمير خالد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التعليمية رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، أن مضامين الخطاب تمثل نبراساً للمجلس من خلال رسم سياسته للعام المقبل، وإضاءةً لأعضائه عند دراستهم مشروعات الأنظمة وتقارير الجهات الحكومية.

بدوره قال عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل العماج إن الخطاب كان شاملاً ووافياً بين سياسة المملكة الداخلية والخارجية والأسس التي تقوم عليها الدولة ورسم السياسات المستقبلية، معبراً عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى، وأن أعضاء المجلس ينتظرون هذه الفرصة كل عام.

وأشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند، بكلمة خادم الحرمين الشريفين، وقال إن الكلمة حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وتناولت عدداً من المجالات.