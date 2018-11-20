متفرقات العراق

المصدر: الموصل - د.ب.أ - بغداد - البيان

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قام فوج الطوارئ الـ12 التابع لقيادة شرطة نينوى، بالقبض على 6 من عناصر تنظيم داعش المطلوبين قضائياً، كانوا يعملون فيما يسمى «ديوان الجند»، أحدهم اعترف بأنه كان مسؤول علوة تل عبطة أبان سيطرة داعش على المدينة، حيث تم القبض عليهم في مناطق حي الزهراء والخضراء والإخاء في الجانب الأيسر من المدينة.

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أعلنت مصادر من الشرطة العراقية بمحافظة نينوى، أمس، مقتل 3 من عناصر الشرطة في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب شرقي الموصل. وقال الرائد زياد إياد، إن «عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة داخل قضاء مخمور وقتلوا 3 من الشرطة قبل أن يلوذوا بالفرار».

أوكار

أدت موجة الأمطار الأخيرة إلى إغراق العشرات من جحور وأوكار وأنفاق تنظيم داعش الإرهابي في أطراف محافظة نينوى، وتعميق مشكلات بقايا فلوله. وقال مصدر أمني، إنه «وفقاً لمعلومات من مصادر محلية عدة، وتمت مقاطعتها وتحليلها، فإن العشرات من جحور وأنفاق تنظيم داعش الإرهابي غرقت بموجة الأمطار الأخيرة، ودخلت إليها السيول، وأفسدت محتوياتها من أسلحة وأطعمة ومعدات» بمناطق جنوبي الموصل وغربها.