قوى عراقية تنضم لرفض الاقتراح القطري بشأن التحالف «الخماسي»

المصدر: دبي - وكالات

انضمت قوى سياسية عراقية جديدة لرفض اقتراح قطر تشكيل تحالف خماسي في المنطقة يضم إيران والعراق وتركيا وسوريا وقطر، الذي أثار موجة رفض واسعة في أوساط العديد من الكتل السياسية العراقية.

وذكر موقع «العربية نت» أن أبرز المستنكرين لهذا الاقتراح كان «تحالف سائرون»، بقيادة مقتدى الصدر، حيث قال النائب عن التحالف، علي غاوي، إن «سائرون» يرفض دخول العراق بأي محور إقليمي مهما كان، مشدداً على ضرورة أن تبقى بلاده على علاقات متوازنة مع دول الجوار.

كما استنكر المحور الوطني، الذي يضم القوى السياسية السنّية في العراق، المقترح القطري، حيث اعتبرت القيادية في التحالف، النائب انتصار الجبوري، أن على العراق أن يبقى بعيداً عن المحاور الدولية والإقليمية. وتعد هذه الاستنكارات حجر الأساس في التصدي للمقترح القطري الذي قد لا يرى النور من دون مشاركة العراق فيه.

وإلى جانب رفض كتل سياسية عراقية بارزة لهذا المقترح، إلا أن التحالف الذي تسعى قطر لتشكيله ما زال يواجه عراقيل أخرى، أبرزها الرفض الأميركي المتوقع لأي تكتل إقليمي يشمل إيران، الخاضعة لعقوبات، إضافة إلى الخلاف بين تركيا والنظام السوري، وهو ما قد تتوسط الدوحة لإنهائه.