الملك سلمان: إيران ترعى الإرهاب والخراب في المنطقة

المصدر: الرياض - وكالات

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وأن وقوف المملكة إلى جانب اليمن، هدفه نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيا انقلابية مدعومة من إيران، مؤكّداً تمسّك المملكة بالشريعة الإسلامية وقيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وأن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها.

وقال خادم الحرمين الشريفين، لدى افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى، أمس، إن النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايــة الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنـــطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقـــف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن «وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً، بل واجب اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيا انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».

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