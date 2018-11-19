كازاخستان تستضيف محادثات روسية وتركية وإيرانية حول سوريا

المصدر: وكالات

أعلن خيرت عبدالرحمنوف، وزير خارجية كازاخستان، اليوم الاثنين، إن روسيا وتركيا وإيران ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات الخاصة بسوريا في كازاخستان يومي 28 و29 نوفمبر.

وقال عبدالرحمنوف للصحافيين إن من المتوقع أيضاً حضور مندوبين من كل من الحكومة والمعارضة السورية.

يأتي ذلك فيما تشهد مدينة عفرين شمال سوريا اقتتالاً داخلياً غير مسبوق بين فصائل سورية موالية لأنقرة، تسببت الأحد بمقتل 25 مقاتلاً على الأقل وأثارت الذعر بين السكان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنته ضد المقاتلين الأكراد وتسببت بنزوح عشرات الآلاف من السكان.