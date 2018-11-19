35 طن مساعدات غذائية من «الهلال» للساحل الغربي

المصدر: ■ الحديدة - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي مناطق الساحل الغربي لليمن؛ بهدف تعزيز قدرات الأسر غير القادرة لمواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.

وفي هذا الإطار وزعت الهيئة 35 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية على الأسر الأشد احتياجاً، واستفاد منها 15 ألف يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن في مناطق الفازة ودير عبدالله والنخيلة والنامسة والحوارات والحامدية ودخنان ومديريتي الدريهمي والخوخة والمناطق النائية التابعة على امتداد الساحل الغربي.

جهود

كما واصلت «الهيئة» جهودها لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية بالساحل الغربي، وتقديم الخدمات العلاجية لهم عبر العيادة الطبية المتنقلة.

وقال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إن استمرار توزيع المساعدات الغذائية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على الساحة اليمنية يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء، وضمن برنامج إنساني وضعته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتلبية احتياجات الأسر اليمنية في المناطق المحررة حديثاً بالساحل الغربي لليمن في عدد من المجالات الحيوية كالغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، وثمّنت جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في هذا الصدد.