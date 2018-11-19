الجيش اليمني يحرر «مثلث عاهم» و6 قرى في حجة

المصدر: ■ عدن، الحديدة - البيان، وكالات

حرّرت قوات الجيش اليمني، مثلث «عاهم» الاستراتيجي و6 قرى في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، في وقت واصلت ميليشيا الحوثي تحديها للمجتمع الدولي، الذي يسعى إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، واستمرت في قصف الأحياء السكنية في الحديدة، موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، كما قامت الميليشيا بقصف أحياء في حجة، وأوقعت 4 قتلى من أسرة واحدة.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه أطلق عملية عسكرية، وتمكن عبرها من تحرير مثلث «عاهم» الاستراتيجي، الرابط بين مديريتي مستبأ وحرض من الجهة الجنوبية الشرقية، وبين عبس وحرض من جهة الجنوب. وأضاف أن قوات الجيش نجحت أيضاً في تحرير قرى مجاورة للمثلث وهي بني الهيج، والطين، والرد، والدريحية، فضلاً عن شعب البز والشباتية، موضحاً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر لحقت عتادهم العسكري.

غارات

وذكر البيان أن طيران التحالف استهدف طقماً عسكرياً تابعاً للميليشيا الإيرانية بمحيط قرية الخمج في مديرية مستبأ، لافتاً إلى تدمير عربة تابعة للحوثيين. في الأثناء أعلن الجيش اليمني، مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بقذيفة لميليشيا الحوثي في محافظة حجة. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني، إن رجلاً وزوجته وبنتيه قتلوا في سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الموالية لإيران على منزلهم في قرية الظهر بمديرية حيران.

واقتربت قوات الجيش اليمني مؤخراً من إحكام سيطرتها على الخط الرئيسي، أهم خطوط إمداد الميليشيا الواصلة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى محافظة البيضاء، وسط البلاد. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، في بيان مقتضب، أن الجيش تمكن من تحرير جبل «صوران» في جبهة ناطع بعد اتخاذه موقعاً حاكماً من قبل قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف إعاقة العمليات العسكرية.

حصار

إلى ذلك أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن القوات واصلت بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي،تقدمها نحو مدينة الصالح بالحديدة لتحريرها وتطهيرها من سيطرة ميليشيا الحوثي بعد قطع طرق الإمداد عن مسلحي الميليشيا والقناصة الذين يعتلون أسطح المباني السكنية فيها.

وأضاف أن "القوات أطبقت الحصار على مدينة الصالح الإستراتيجية من عدة جهات تمهيداً لتطهيرها من قبضة الميليشيا وتأمينها بعد إخراج الحوثيين منها، فيما تعمل ميليشيا الحوثي على التمترس في المناطق المكتظة بالسكان وتحويل منازل المواطنين والمؤسسات العامة والمصانع والمباني الحكومية إلى مخازن للسلاح والذخيرة وتتخذ من المدنيين دروعاً بشرية في محاولة منها لإعاقة تقدم ألوية العمالقة .

انتهاكات

في السياق قالت مصادر محلية وأخرى عسكرية أمس إن الميليشيا الحوثية صعدت من عمليات الاعتداء ضد المدنيين في ريف ومدينة الحديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف الأبرياء. وقالت المصادر بحسب موقع «سبتمبر نت» إن الحوثيين استهدفوا أمس تجمعات المدنيين في مديرية التحيتا، ما أدى إلى إصابة اثنين من السكان وتدمير أربعة منازل بعضها تم مساواته بالأرض نتيجة تعرضه لأكثر من قذيفة مباشرة، وقال سكان محليون في التحيتا إن القصف الذي استهدف مركز المديرية شُن بمجموعة صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون بعضها سقطت في مناطق غير مأهولة، فيما البعض الآخر سقط وسط الأحياء السكنية ملحقاً بها الدمار.

176

قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن عدد الغارات التي نفذتها طائرات أميركية خلال سنتين من حكم الرئيس دونالد ترامب، تفوق عدد الغارات التي شنت طوال فترتي حكم سلفه باراك أوباما. وحسب تقرير نشرته أسوشيتد برس، فإن إدارة ترامب شنت خلال عامي 2017 و2018 من حكمه، 176 غارة جوية، بواسطة طائرات بدون طيار على أهداف مدنية وعسكرية في اليمن. وحسب التقرير الذي يحكي قصة محاولة إنقاذ طفل من القاعدة والدرونز في شبوة، فقد أسفرت هذه الغارات عن مقتل أكثر من 300 شخص من أعضاء تنظيم القاعدة والمدنيين. واشنطن - وكالات

اغتيال

اغتال مسلحون مجهولون أمس، قيادياً رفيعاً في قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن. وقال مصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص الحي على نائب قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين، العميد فهد غرامة، وأردوه قتيلاً على الفور، أثناء خروجه من منزله في حي أنماء السكني بعدن، وشيعت جموع غفيرة من سكان مدينة عدن، الضابط القتيل. عدن - وكالات

1+1

أعلن الجيش اليمني، مقتل خبير متفجرات عراقي الجنسية، يعمل لصالح مليشيا الحوثي، خلال مواجهات مع قواته بمحافظة صعدة. وأفاد موقع «سبتمبر نت»، الناطق باسم الجيش اليمني، بأن خبير تصنيع متفجرات، جنسيته عراقي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن اسمه، قُتل السبت، مع قيادي ميداني في الحوثيين، خلال مواجهات دارت مع الجيش في جبهة باقم شمال محافظة صعدة.

ونقل الموقع، عن العقيد أنس منصر، ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، قوله إن خبير المتفجرات العراقي، كان يعمل في صفوف المليشيا الحوثية، وذلك ضمن الدعم الإيراني الذي تقدمه لهم. وأضاف أن المواجهات مع الحوثيين، أسفرت أيضاً عن مقتل قياديين ميدانيين في الجماعة، الأول يدعى «إبراهيم ثورة» مع 10 من مرافقيه، والثاني «محمد الأخفش» في جبهة باقم القريبة من الحدود مع السعودية. عدن - وكالات