فصل 800 أكاديمي وموظف من جامعة صنعاء

المصدر: Ⅶ صنعاء، عدن - وكالات

أقدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية على إقصاء نحو 800 من أساتذة وموظفي ومنتسبي جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية.

وأكدت مصادر أكاديمية، أن قيادة الميليشيا الحوثية في جامعة صنعاء أصدرت قراراً بتوقيف وفصل نحو 800 من أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين وموظفي الجامعة، معظمهم ينتمون إلى حزب «المؤتمر الشعبي العام»، واستبدلتهم بعناصر موالية لها، متذرعةً بالغياب وانقطاعهم عن العمل رغم أن الكثير منهم يزاولون أعمالهم بشكل يومي.

وعملية الإقصاء هذه تأتي ضمن مشروع «حوثنة مؤسسات الدولة وهيئاتها» بعد سيطرة الميليشيا، ويقضي المشروع الذي اتضحت ملامحه من خلال اعلان الميليشيا عن عزمها على إقصاء أكثر من 30 ألف موظف حكومي، وإحلال عناصرها بدلاً عنهم بحجج وذرائع مختلفة.

وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت قرارات تعيين عدد كبير من الأكاديميين بدرجات مختلفة من الموالين لها غير المؤهلين علمياً في جامعة صنعاء.