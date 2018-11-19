26 باخرة مساعدات ترسو في عدن خلال 9 أشهر

المصدر: عدن - وكالات

أفرغت محطة الحاويات في ميناء عدن، أربعاً وخمسين حاوية من باخرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، والتي تحتوي على مادة الدقيق والبقوليات. وتتواصل عملية تفريغ 11 ألف طن و800 من البقوليات القادمة من الولايات المتحدة الأميركية عبر البرنامج الغذاء العالمي مساعد مقدمة للشعب اليمني.

وبلغ عدد بواخر الإغاثة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، التي وصلت إلى رصيف ميناء المعلا خلال تسعة أشهر ونصف، 26 باخرة، كما بلغ إجمالي الكميات التي وصلت إلى الميناء خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر سبتمبر الجاري بـ366 ألفاً، و488 طناً، تنوعت بين دقيق القمح، بقوليات، سكر، أرز والقمح السائب. وجدد الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية محمد علوي أمزبه، استعداد الميناء لتقديم التسهيلات وتسخير إمكانات الميناء، لمساعدة برنامج الغذاء العالمي في مهمته لخدمة السكان في العاصمة المؤقتة عدن وكل المحافظات.