وزيرة التعليم العالي بعُمان: ما تحقق في السلطنة أقرب للمعجزات

المصدر: مسقط - وكالات

أكدت وزيرة التعليم العالي في سلطنة عمان الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، أن «ما تحقق على أرض عمان من إنجازات جاز أن تسمى معجزات تتحدث عن نفسها، فهي بادية للعيان وواضحة لكل منصف.

ولعل أبرز مظاهره ومقوماته هو أن الإنسان العماني ومنذ بدايات النهضة المباركة كان محوراً أساسياً مستهدفاً في عمليات البناء، وهو ما ترجمته الرؤى والخطط، وقد جرى العمل على ذلك من خلال مختلف المحاور التي يأتي التعليم أحد مرتكزاته».

وأضافت، خلال احتفال أقامته الوزارة بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين، إن الكلمات في هذه المناسبة لا تفي للتعبير عن قدر المشاعر لهذا الوطن ولباني نهضته جلالة السلطان قابوس بن سعيد.