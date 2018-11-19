مركز الملك سلمان يعلن عن برنامجين لعلاج الجرحى

المصدر: Ⅶ الرياض - سبأنت

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن، بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن. ووقّع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، التي يتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، د.عبد الله المعلم، في تصريح صحافي، أن البرامج الطبية التي يمولها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان، تشمل برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن، بالشراكة مع مجموعة مستشفيات البريهي الدولية بفرعيها (عدن)، ومستشفى صابر بمحافظة عدن. وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذه البرامج، تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين، وفق المعايير الطبية لعدد 150 جريحاً لكل مستشفى بمحافظة عدن، ويصبح إجمالي التعاقد الحالي لعدد 300 جريح ومصاب.