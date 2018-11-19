المصدر: بغداد - البيان

أعلنت مصادر أمنية، عن اغتيال الشيخ وسام الغراوي، أحد أبرز منسقي تظاهرات البصرة الأخيرة. وقالت المصادر، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الغراوي أمام منزله وسط البصرة، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضافت، إن جثة الغراوي نقلت إلى المستشفى العسكري.ويعد الغراوي من أبرز المنسقين والمشاركين في التظاهرات التي اجتاحت البصرة في الأشهر السابقة، للمطالبة بالقضاء على الفساد

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قتل 5 مدنيين، بينهم ثلاث نساء، في انفجار سيارة مفخخة أمس في مدينة تكريت شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير الذي وقع أمام مطعم في المدينة التي تبعد نحو 175 كيلومترا إلى شمال العاصمة العراقية، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير. بغداد-وكالات