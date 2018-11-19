هادي يعيّن نائباً لوزير الخارجية

المصدر: عدن - وكالات

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً بتعيين محمد عبدالله الحضرمي نائباً لوزير الخارجية. وخلال لقاء الرئيس هادي بنائب وزير الخارجية المعيّن حديثاً، أكد دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في مختلف بلدان التمثيل، وضرورة تفعيل دورها ومكانتها لشرح وبلورة واقع اليمن، وما يمر به من معاناة جراء تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية، حسب ما نشرت وكالة سبأ.

كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية أن تقوم البعثات الدبلوماسية بنقل صورة الوضع في البلاد وما يعانيه الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وتوضيح الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا ضد أبناء اليمن.