وزارة الإعلام البحرينية تشارك عُمان احتفالاتها

المصدر: الرياض، المنامة - وكالات

تشارك وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين احتفالات سلطنة عمان بيومها الوطني الثامن والأربعين، عبر تغطية إذاعية وتلفزيونية لهذا الحدث الوطني.وأكد الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الإعلام عبدالله خالد الدوسري أنه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور في شتى المجالات، يقدم تلفزيون البحرين تغطية خاصة لليوم الوطني الثامن والأربعين لسلطنة عمان يتم خلاله استعراض النهضة والتقدم التي شهدتها السلطنة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار في كل الأصعدة.

كما تقوم إذاعة البحرين بتغطية خاصة عبر محطاتها الإذاعية في تعبير عن عمق وأواصر المحبة بين شعبي البلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل،شارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي المسافرين العُمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخویة بین البلدین الشقیقین، من خلال إقامة العدید من الفعالیات الترحيبية في مختلف صالات المطار.

واستقبل موظفو المطار، بحضور المدير العام للمطار بالإنابة عبد المحسن الشيخ، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، المسافرين العمانيين القادمين إلى المملكة بالهدايا التذكارية والورود والضيافة، كما جرى بث النشيد الوطني العماني في الصالات، إضافة إلى نشر عبارات تهنئة على شاشات العرض.

وأفاد الشيخ بأن الاحتفاء جاء مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً في إدارة مطار الملك عبد العزيز للأخوة في عُمان احتفالاتهم، متمنیاً للشعب العماني الشقیق التقدم والازدهار في المجالات كافة.