قابوس يتلقى التهاني بالعيد الوطني

المصدر: Ⅶ مسقط - وكالات

بمناسبة اليوم الثامن والأربعين للعيد الوطني في سلطنة عمان، تلقّى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، سلسلة من برقيات التهنئة التي تشيد بمسيرة النهضة التي قادها في السلطة طيلة قرابة نصف قرن.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، أشاد فيها بالإنجازات‭ ‬الشاملة‭ ‬والنهضة‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬السلطنة‭ .

.‬ وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى جلالته، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني،وبعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس أعرب فيها عن التهاني للسلطان بموفور الصحة، وللشعب العماني باطراد التقدم والرخاء.

ارتياح عميق

وبعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس، أعرب فيها عن ارتياحه العميق لمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين في شتى المجالات. وجدّد بوتفليقة حرص الجزائر على تطوير علاقات البلدين والارتقاء بها. وبعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس، أشاد فيها بمواقف عُمان ووقوفها إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية ووحدته وأمنه واستقراره، مثمناً الدعم المقدم من السلطنة لأبناء الشعب اليمني.

توطيد العلاقة

ووجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس، عبّر له فيها عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية»، وأكد حرص بلاده على توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدينا.

كما بعث الرئيس الأذري إلهام علييف برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس، أعرب فيها باسمه واسم الشعب الأذري عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، وللشعب العماني الصديق اطراد التقدم والازدهار.