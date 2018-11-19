22 مفقوداً بغرق قارب قبالة سواحل المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

فقد 22 شخصاً لم تعرف جنسياتهم في حين نجا ثلاثة مغاربة بعد أن تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ سباحة، بعد انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل تيزنيت جنوب المغرب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ويبدو أن القارب التقليدي الصنع كان متوجهاً نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 100 كيلومتر عن السواحل الجنوبية للمغرب.

وكانت هذه الطريق من الممرات الرئيسة للهجرة غير النظامية أواسط سنوات 2000.

وأشعر الناجون الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى بمدينة تيزنيت السلطات المغربية بالحادث، وفتح تحقيق لكشف ملابسات تنظيم هذه العملية، بينما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين.

ويعد شمال المغرب تقليدياً المنفذ الرئيسي لعبور المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا انطلاقاً من سواحله المتوسطية، أو عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل حدوده البرية عن جيبي سبتة ومليلية. كما يحاول مزيد من المغاربة الوصول إلى أوروبا عبر هذا المنفذ الشمالي.

وأحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية ما بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر الماضي، وفككت 122 شبكة «إجرامية للاتجار في البشر»، بحسب آخر حصيلة رسمية.