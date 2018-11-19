رعب حوثي من انتفاض صنعاء

المصدر: عدن، صنعاء - البيان، وكالات

أبلغ سكان في العاصمة صنعاء «البيان» أن ميليشيا الحوثي قامت بحملة إرهاب ضد شباب المدينة، ونفّذت عمليات تفتيش واعتقالات عشوائية في العديد من الشوارع والمتنزهات العامة، خوفاً من اندلاع انتفاضة في العاصمة التي تعيش حالة من الغليان المكتوم ضد ممارسات الميليشيا.

ووفقاً للسكان، حوّلت الميليشيا العاصمة إلى سجن كبير، ونشرت عناصر ما يُعرف بالأمن الوقائي في الشوارع، ونصبت مزيداً من نقاط التفتيش التي باتت تفتش حتى أجهزة هواتف الشباب اليمني، في انتهاك كبير لحقوق الإنسان.

ميدانياً، حرّر الجيش اليمني مثلث عاهم الاستراتيجي في محافظة حجة، وأكمل سيطرته على 6 قرى مجاورة للمثلث، إثر عملية عسكرية لقوات الجيش مدعومة بتحالف الشرعية. وفي الحديدة، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات أطبقت الحصار على مدينة الصالح الاستراتيجية من جهات عدة.