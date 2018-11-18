مجلس النواب الأردني يقر قانون ضريبة الدخل

المصدر: بترا

أقرمجلس النواب الأدرني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، والا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، لافتاً الى تطلعنا خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية .

وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، تتوزع بواقع 74 بالمئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع فئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر ، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة ، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12 بالمئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى ، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية .

وقال ان الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة ، مؤكدا انه لا يمكن ان يتم رفع الاسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.

وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019 ، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع الف دينار لكل من الملكف وزوجه ، بالإضافة الى ألف دينار لكل إبن وبحد أقصى 3 الآف دينار ، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً إعتباراً من عام 2020 .

وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 الف دينار وفقا للنسب التالية : خمسة بالمئة عن كل دينار من ال 5 الاف دينار الاولى ، و10 بالمئة عن ال 5 الاف الثانية ، و15 بالمئة عن ال 5 الاف الثالثة ، و20 بالمئة عن ال 5 الاف الرابعة ، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 الف دينار ولغاية مليون دينار ، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة من دخله .

وأقر النواب ضريبة الدخل على الاشخاص الإعتباريين بواقع : 14 بالمئة لقطاع الصناعة ، و35 بالمئة للبنوك ، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية ، وشركات التامين ، وشركات إعادة التأمين ، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي ، و20 بالمئة لباقي الأشخاص الإعتباريين .

ويمنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً اضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5 بالمئة على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأه ، وتشجيع إستخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً .