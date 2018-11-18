الحوثيون يحتجزون مئات العمال في ميناء الحديدة

المصدر: ■ الحديدة - وكالات

أفاد مصدر محلي في مدينة الحديدة، بأن ميليشيا الحوثي يواصلون منذ أسبوعين احتجاز المئات من العمال في مصانع صوامع الغلال، في الوقت الذي تمركزوا في تلك المصانع. وقال إن ميليشيا ايران في اليمن انتشروا في مصانع صوامع غلال السنابل، وصوامع غلال يحيى سهيل، وصوامع الزيلعي، والعودي التي تقع داخل ميناء الحديدة. وأضاف إن الحوثيين أجبروا العمال على مواصلة العمل في تلك المصانع، بعد أن اعتلوا أسطحها، وحفروا في محيطها الخنادق والأنفاق، وانتشر القناصة في أكثر من موقع.

مخزون

وأوضح أن تلك الصوامع تطل على شارع التسعين وتقع في مقابل مدينة الصالح التي تتمركز بقربها القوات الحكومية المدعومة من مقاتلات التحالف العربي . وأشار إلى أنه في حال تقدمت القوات الحكومية فإنها ستعبر نحو 4 كيلومترات في منطقة مفتوحة قبل أن تصطدم بالحوثيين في تلك المصانع، التي تحتوي على نحو 5 ملايين كيس من الدقيق، وهو أكبر مخزون غذائي في شمالي اليمن.

اجبار وأضاف إن بقاء العمال في المصانع مجبرين وتعريض 5 ملايين كيس دقيق للتلف يشكل خطورة بالغة على السكان.

في السياق، توقفت المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين منذ الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تشهد المدينة حالة من الهدوء التام.