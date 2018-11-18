«الهلال» تنظم العرس الجماعي التاسع في اليمن

المصدر: Ⅶ المخا - وام

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس العرس الجماعي التاسع بالمحافظات اليمنية المحررة الذي أقيم بمديرية المخا وهو الثاني في الساحل الغربي لليمن ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويستفيد منها 2400 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.

تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات خلال «عام زايد». وأكد د. محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في اليمن برعاية سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

اهتمام

وقال الفلاحي إن هذه المبادرة تؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية وظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي. ولفت إلى أن الأعراس الجماعية من شأنها بث الأمل وإدخال السرور إلى نفوس الشباب الذين يرون من خلالها أن هناك من يشعر بهمومهم ويهتم بقضاياهم ويعمل على تحسين سبل استقرارهم.

بدوره قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن العرس التاسع شهد مشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء اليمن وحضره وفد من الهيئة الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين في مديرية المخا علاوة على أسر العرسان وأقاربهم. وأوضح الكعبي أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكملت حتى الآن مراسم زواج 2000 شاب وشابة من مجموع العدد المستهدف بهذه المبادرة والمقدر بـ2400 زيجة سيتم إنجازها خلال «عام زايد»، مشيراً إلى أن الزيجات المتبقية سيتم تنفيذها تباعاً.

تقدير

من جانبه أعرب سلطان عبدالله محمود مدير عام مديرية المخا عن تقديره لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلسلة الأعراس الجماعية، مؤكداً أن المبادرة الكريمة من سموه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب وتعزز مجالات الشراكة المجتمعية، مشيداً بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية المستمرة على الساحة اليمنية. وعبر العرسان عن سعادتهم بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم ورسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة.