المصدر: بيروت - وكالات

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، سورياً، في منطقة جبيل، شمالي العاصمة بيروت، بجرم تهريب أشخاص سوريين إلى داخل لبنان. وأشارت المديرية في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أمس، إلى أن السوري الموقوف مقيم في لبنان بصورة غير شرعية. واعترف السوري الموقوف في التحقيق معه، بأنه ضالع في مجال التهريب، وبناء لإشارة القضاء، سلم إلى المديرية العامة للأمن العام - دائرة التحقيق والإجراء.

كما تم توقيف لبناني في بلدة وادي خالد، بمحافظة عكار شمال لبنان، أثناء قيامه بتهريب عائلة سورية إلى الأراضي اللبنانية من معبر حسين منصور غير الشرعي، وتم تسليم العائلة السورية إلى المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة القضاء.