اليمن يثمن مواقف دول التحالف العربي

المصدر: عدن- وكالات

عقد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اجتماعاً، ضم عدداً من قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية. وناقش اللقاء المستجدات الميدانية والتطورات العسكرية وأحوال المقاتلين والوحدات العسكرية.

ونقل نائب الرئيس تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتابع باهتمام ما يسطره أبطال الجيش في مختلف الجبهات والجهود المبذولة في بناء المؤسسة العسكرية تنفيذاً لتوجيهاته. وحيا الاجتماع الانتصارات التي يسطرها الجيش بدعم ومساندة التحالف والإنجازات الميدانية في مختلف الجبهات في الحديدة ودمت والبيضاء ومختلف الجبهات، مثمنين المواقف الأخوية الصادقة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم المستمر في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.