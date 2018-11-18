الشرعية: الأسلحة الإيرانية تطيل أمد الأزمة

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك أن إيران تزود ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والألغام البرية والبحرية التي تساهم في زيادة معاناة اليمنيين. وأضاف ابن مبارك، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن ميليشيا الحوثي قصفت وأحرقت، مخازن غذاء في الحديدة، بخلاف استمرار الانتهاكات ضد المدنيين من خلال الميليشيا الإيرانية.

واستعرض أحمد عوض بن مبارك، خلال الجلسة الخاصة بمجلس الأمن لمناقشة الأزمة اليمنية، انتهاكات ميليشيا الحوثي، وبالأخص تجنيد آلاف الأطفال، واحتجاز الأطباء والمرضى في مستشفيات الحديدة، وزرع ملايين الألغام وتفخيخ ميناء الحديدة.

وقدم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، الشكر لدول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت في دعم الاقتصاد عن طريق منحة المشتقات النفطية. وأكد ابن مبارك أن الحكومة اليمنية تتعامل مع كافة اليمنيين على حد سواء من دون تمييز، منتقداً تصرفات الميليشيا في سرقة المساعدات الغذائية.

وأوضح أن الحكومة على استعداد تام للتعاطي مع كافة إجراءات بناء الثقة من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكداً أن الحكومة وبمشاركة البنك المركزي اتخذت جملة من التدابير الهادفة لوقف تدهور سعر العملة المحلية، ما ساهم في رفع قيمة الريال اليمني مقابل الدولار.