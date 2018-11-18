رئيس إقليم كردستان يبحث مع مسؤول أميركي آخر التطورات

المصدر: أربيل - د.ب.أ

بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، أمس، مع أندرو بيك، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الرئيس بارزاني.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في المنطقة، والتطورات السياسية والأمنية في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتمّ الترحيب بقرار الحكومة العراقية إعادة تصدير نفط كركوك عبر أراضي إقليم كردستان، حيث وصف الجانبان القرار بأنه صائب.

وقال بيان مكتب البارزاني: «أجمع الجانبان، على أن الأوضاع السياسية بعد الانتخابات العراقية وتشكيل الحكومة الجديدة، خلقت فرصة جديدة أمام إقليم كردستان وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والسعي لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين، وأعرب الجانبان عن أملهما في ألا تعترض أية مشاكل طريق هذه الفرصة الجديدة». كما أعرب الوفد الضيف خلال اللقاء عن تقديره لدور قوات البيشمركة في الحرب على داعش، وفق البيان.

يذكر أن مسؤولاً بقطاع النفط العراقي أعلن الجمعة، استئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي.