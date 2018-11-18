الميليشيا تقتحم منازل أحد أعضاء الوفد المفاوض

المصدر: ■ عدن - وكالات

اقتحمت ميليشيا الحوثي في صنعاء، أمس منازل الشيخ والنائب البرلماني عثمان مجلي، وزير الزراعة وعضو الوفد المفاوض في حكومة اليمن الشرعية. وقال الشيخ مجلي: «إن عناصر مسلحة من ميليشيا الحوثي اقتحمت نهار السبت منازله في صنعاء وقامت بتكسيرها ونهبت محتوياتها».

واعتبر عملية الاقتحام رسالة واضحة من الميليشيا، بصفته عضواً في وفد الحكومة المفاوض في جميع جولات المشاورات التي عقدت منذ بداية الحرب، تؤكد أن الميليشيا لا تعير أي اهتمام لمساعي السلام والحلول السياسية. إلى ذلك، ربط مجلي بين هزائم الميليشيا المتلاحقة في مختلف الجبهات وحالة الهستيريا التي تعاني منها، وتعبر عنها بعملية الاعتقالات ضد السكان في الحديدة واقتحام منازل الخصوم لها في صنعاء، والاعتداء على الممتلكات والمنشآت الاقتصادية.