إدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب في مصر

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بتأييد إدراج رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله وستة آخرين من جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين، ورفض الطعن المقدم منهم. وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة.

وأكدت النيابة، ارتكاب المتهمين لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات عدة منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة والسلام الاجتماعي.

إعدام وسجن

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام مؤسّس خلية طنطا الإرهابية بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، فيما صدرت أحكام بالسجن بحق باقي المتهمين.

وصدر قرار في أكتوبر الماضي بإحالة أوراق إبراهيم محمد إبراهيم إلى المفتي وتحديد جلسة 17 نوفمبر للنطق بإعدامه، وإصدار الأحكام بحق باقي المتهمين في ذات القضية وعددهم سبعة متهمين. كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن المشدد 10 سنوات على ستة آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.