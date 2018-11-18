تدشين دورات تدريبية حرفية في سقطرى

المصدر: سقطرى - وكالات

دشن وكيل محافظة أرخبيل سقطرى لشؤون الجزر رائد الجريبي، ومعه مدير عام مديرية قلنسية وعبد الكوري محمد سعد طه، عدداً من الدورات التدريبية التي تأتي ضمن برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية. وشملت الدورات التي ينفذها فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا بالتعاون مع المجالس المجتمعية بالمديرية عدداً من المجالات الصحية والخدمية. وتهدف هذه الدورات إلى بناء قدرات المجتمع من خلال إكسابهم العديد من المعارف والمهارات المهمة التي تساعدهم على تغيير واقعهم وتحسين حالتهم المعيشية.