الحكومة اليمنية تبحث المستجدات في الجبهات

المصدر: ■ عدن ـ سبأنت

ناقش نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي أمس مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن أحمد العقيلي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن جغمان الجنيدي، مستجدات العمليات العسكرية في عموم الجبهات. وتطرقت القيادات العسكرية إلى الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في سبيل دحر ميليشيا الحوثي الإيرانية من كل المناطق التي استولت عليها وإفشال مخططاتها التآمرية والتدميرية لكل مقومات الدولة اليمنية.