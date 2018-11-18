نجاة قائد عسكري من الاغتيال في تعز

المصدر: ■ تعز - البيان

نجا قائد عسكري يمني بارز أمس، من محاولة اغتيال في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد. وقال بيان للواء 35 مدرع في الجيش اليمني، إن موكب قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بسوق شعبي في مديرية المعافر جنوب ريف تعز. وكشف البيان أن حراسة قائد اللواء، ألقت القبض على مسلحين اثنين من المهاجمين، مشيراً إلى أن التحقيق يجري معهما حالياً لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك. ويعتبر الحمادي واحداً من أهم القيادات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، التي تحارب عناصر مسلحي ميليشيا الحوثي، بجبهات عدة في تعز.