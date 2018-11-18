المصدر: صنعاء- وكالات

أفادت مصادر حقوقية أن جماعة الحوثي ستستأنف مجدداً التحقيق مع صحافيين مختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ أربعة أعوام. وقالت مصادر مقربة من أسر الصحافيين: إن جماعة الحوثي ستستأنف التحقيق مع الصحافيين، حسن عناب، هشام طرموم، هشام اليوسفي، حارث حميد، أكرم الوليدي، عبر النيابة العامة غداً الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن الصحافيين الأربعة هم من تبقوا ضمن الصحافيين العشرة. وقبل يومين حققت الميليشيا مع الصحافي عبدالخالق عمران، المختطف منذ قرابة 4 أعوام في سجونها في صنعاء. وكانت جماعة الحوثي قد حققت مع خمسة صحافيين قبل أشهر، وتختطف ميليشيا الحوثي 10 صحافيين منذ قرابة أربعة أعوام وتوجه لهم تهمة التخابر والتعاون من دول التحالف العربي الذي يقود حرباً في اليمن دعماً للحكومة الشرعية ضد الحوثيين، الذي انقلبوا على الدولة.