اتفاق وشيك بشأن عملية لتبادل الأسرى

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية أنها قاربت بشكل كبير التوصل إلى اتفاق مع مكتب المبعوث الخاص بشأن مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

وأوضح مسؤولون ودبلوماسيون يمنيون، أن الحكومة اليمنية قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة مواقف لا علاقة لها بالحرب، مضيفاً أنها فعلت ذلك حرصاً منها على المُضي في إجراءات بناء الثقة وتحرير المحتجزين.

وجدّدت الحكومة اليمنية موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحلال السلام من خلال نيته عقد جولة جديدة من المشاورات، معربة عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور إلى هذه المشاورات وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي.

وأكّدت الحكومة اليمنية أن السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار رقم 2216، هو السلام الذي يعيد مؤسسات الدولة المختطفة ويستلزم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح.