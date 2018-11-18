وثيقة أممية جديدة للحل السياسي في اليمن

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

كشف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أنه يعتزم دعوة الأطراف اليمنية إلى التشاور قريباً، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إنه يعتزم أن تتم تلك المشاورات في السويد، كاشفاً عن عكوفه على إعداد وثيقة جديدة للحل السياسي، وأن المشاورات والحوارات التي جرت سابقاً ستكون أرضية للوثيقة الجديدة.

ميدانياً، أحرقت ميليشيا الحوثي الإيرانية مصانع «إخوان ثابت» في الحديدة، وزرعت كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطرق الرئيسية داخل المدينة، بجانب إقدامها على تفخيخ منازل المواطنين اليمنيين والمباني الحكومية، فيما اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية، أمس، 3 صواريخ باليستية حوثية فوق مأرب.