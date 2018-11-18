الإمارات: استقرار السعودية أساسي للمنطقة واستهدافها لن ينجح

المصدر: دبي، الرياض - البيان، وكالات

جدّدت دولة الإمارات موقفها الداعم للسعودية، إذ أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح، مشدّداً على أن استقرار المملكة أساسي لدولة الإمارات وللمنطقة برمّتها.

وقال على «تويتر»: «الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف الخاشقجي، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها».

ونفى الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في واشنطن، مزاعم صحيفة «واشنطن بوست» حول اتصالاته مع جمال خاشقجي قبل وفاته، أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب، مؤكداً أن آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على «تويتر» نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» بشأن تواصله مع جمال خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب «غير صحيح». وقال: «للأسف، لم تنشر صحيفة واشنطن بوست ردّنا بالكامل، هذه تهمة خطيرة، ويجب ألا تُترك لمصادر غير معروفة».

نفت الخارجية الأميركية، في بيان، التوصل إلى نتيجة حول المسؤول عن مقتل خاشقجي.

وقالت الناطقة باسم الوزارة هيذر نيورت، في البيان، إن «التقارير الأخيرة، التي أشارت إلى أن الحكومة الأميركية توصلت إلى خلاصة نهائية، غير دقيقة».