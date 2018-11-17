الكونغرس الأميركي يصوت ضد وقف بيع السلاح للبحرين

المصدر: دبي - البيان، وكالات

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قرار لوقف مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار لمملكة البحرين. وجاء التصويت ضد مقترح للجمهوري راند بول يرفض مبيعات الأسلحة للبحرين بـ77 صوتاً مقابل 21. وأكد معارضو بول أن البحرين حليف مهم للولايات المتحدة.

وقال الديمقراطي بوب مينينديز: «إن استعدادها لاستضافة قواتنا البحرية يضع البحرين في مواجهة خطر أكبر لهجمات من جانب إيران والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة».

وتعليقاً على التصويت، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، مشروع القرار، مؤشر إيجابي حول الأولويات الاستراتيجية في واشنطن في ظل التدخلات الإيرانية. وأوضح قرقاش في تغريدة عبر «تويتر»: «بعيداً عن الخطاب العاطفي والاستهداف السياسي، الرفض في حد ذاته قرار يؤكد الالتزام بأمن الخليج العربي».

ورحبت البحرين برفض مجلس الشيوخ مشروع القرار، وأعربت في بيان صدر عن وزارة الخارجية عن تقديرها الموقف الإيجابي الأميركي الداعم لأمن مملكة البحرين ولسياسة الولايات المتحدة في الالتزام بأمن الخليج العربي ومحاربة الإرهاب والتصدي لكل الممارسات والأنشطة التي تستهدف تقويض الأمن والسلم في المنطقة.

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